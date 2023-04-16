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انقطاع البث عن التلفزيون السوداني الرسمي وسط اشتباكات

منذ 51 دقيقة
تواصل الاشتباكات في السودان- أرشيفية

تواصل الاشتباكات في السودان- أرشيفية

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انقطع بث التلفزيون السوداني الرسمي بعد ظهر، الأحد، في خطوة قال موظفون إنها تهدف إلى منع بث أي مواد دعائية لقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش من أجل السيطرة على العاصمة.

وقالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على التلفزيون الحكومي ومنشآت استراتيجية أخرى مع اندلاع القتال في أنحاء الخرطوم أمس السبت، وهي مزاعم نفاها الجيش.

وبحلول اليوم الأحد، أصبح للجيش اليد العليا في القتال بالخرطوم على ما يبدو.

وقال موظفون إعلاميون حكوميون رفضوا الإفصاح عن هويتهم إن السلطات قطعت إشارات البث بعد أن دخلت قوات الدعم السريع المبنى الرئيسي لإذاعة وتلفزيون السودان في أم درمان واستخدمت شبكات الإذاعة لبث مواد مؤيدة لها.

وأفاد مراسلون لرويترز في الخرطوم وعدة دول بوقف البث على القناة التلفزيونية الحكومية الرئيسية اليوم الأحد بعد ساعات من تكرار إذاعة مواد مسجلة. كما انقطع البث عن محطات الإذاعة الحكومية.

    المصدر :
  • رويترز

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