الأثنين 21 ربيع الأول 1444 ﻫ - 17 أكتوبر 2022 |
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انقطاع الكهرباء عن مئات البلدات الأوكرانية بسبب قصف روسي

منذ 55 دقيقة
قصف روسي على كييف

قصف روسي على كييف

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استهدفت عدة ضربات روسية صباح الاثنين منشآت حيوية في ثلاث مناطق أوكرانية منها العاصمة كييف، ما أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي في “مئات البلدات”، حسبما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال الاثنين.

وقال “هذا الصباح، هاجم الإرهابيون الروس مرة أخرى منشآت الطاقة في أوكرانيا في ثلاث مناطق”، مشيرا إلى “خمس ضربات بطائرات مسيرة” على كييف و”هجمات صاروخية” على منطقتي دنيبروبتروفسك (وسط شرقي) وسومي (شمال شرقي). وأضاف أن “مئات البلدات دون كهرباء”.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية أنه تم استهداف كييف بـ”طائرات مسيرة انتحارية” صباح اليوم. وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، على تطبيق المراسلة “تليغرام” إن العاصمة كييف تعرضت اليوم لقصف بطائرات “كاميكازي” المسيرة. وأطلقت سلطات كييف صافرات الإنذار وطالبت السكان بالبقاء في الملاجئ.

وتعليقاً على القصف الروسي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن “الغارات الروسية لن تكسر الأوكرانيين”.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إهنات اليوم الإثنين إن أوكرانيا أسقطت 37 طائرة مسيرة روسية منذ مساء الأحد، أي حوالي 85-86 بالمئة من العدد المشارك في أحدث الهجمات. وقال في إفادة صحفية “هذه نتيجة جيدة لجهود دفاعاتنا الجوية، وسيرتفع هذا العدد في المستقبل”، مضيفا أن جميع الطائرات المسيرة دخلت إلى أجواء أوكرانيا من الجنوب.

فيما أفاد حاكم سومي الأوكرانية بوقع قصف روسي استهدف البنية التحتية في رومينسكي، مشيراً إلى سقوط ضحايا.

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