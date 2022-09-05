انقطاع الكهرباء في العاصمة العمانية مسقط

في حادث نادر بدولة خليجية، تعرضت سلطنة عمان، الاثنين، لانقطاع مفاجئ بالتيار الكهربائي، طال العاصمة مسقط.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، في منشور على تويتر، نقلا عن هيئة تنظيم الخدمات العامة، إن “أكثر المحافظات تأثرا بالانقطاع المفاجئ في الكهرباء هي مسقط، وأجزاء من جنوب الباطنة، وشمال وجنوب الشرقية، والداخلية”.

هيئة تنظيم الخدمات العامة: أكثر المحافظات تأثرا بالانقطاع المفاجئ في الكهرباء هي #مسقط، وأجزاء من جنوب #الباطنة، وشمال وجنوب #الشرقية، و #الداخلية، ومن المتوقع عودة التيار الكهربائي بشكل تدريجي إلى جميع أجزاء الشبكة خلال الساعات الأربع القادمة.#العُمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) September 5, 2022

وأعلنت الهيئة أنه “من المتوقع عودة التيار الكهربائي بشكل تدريجي إلى جميع أجزاء الشبكة خلال الساعات الأربع المقبلة”.

ولم تذكر الهيئة سبب انقطاع الكهرباء، في هذه الدولة المنتجة للنفط.

وقالت مطارات عمان في بيان إن العمليات في مطار مسقط الدولي تتأثر بشكل محدود جراء هذا العطل.

وأضافت “يتعامل الفريق المختص في مطار مسقط الدولي حاليا مع انقطاع كلي في التيار الكهربائي تتأثر به المنطقة المجاورة للمطار”.