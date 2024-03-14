انقطاع كبير في الاتصال بالإنترنت بغرب ووسط أفريقيا

قال مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت (الخميس 14-3-2024) إن عطلا كبيرا في الاتصال بالإنترنت ضرب غرب ووسط أفريقيا وذلك بناء على تقارير لشركات اتصالات أفادت بمشكلات في الكابلات البحرية.

وأظهرت بيانات نتبلوكس أن ساحل العاج عانت من انقطاع شديد، في حين تأثرت ليبيريا وبنين وبوركينا فاسو بشكل كبير.

وقالت شركة كلاودفلير لمراقبة النشاط على الإنترنت على أحد حساباتها بموقع إكس إن الاضطرابات الكبيرة في الإنترنت مستمرة في جامبيا وغينيا وليبيريا وساحل العاج وغانا وبنين والنيجر.

وقال كلاودفلير رادار “يبدو أن هناك نمطا في توقيت الأعطال التي تؤثر على أفريقيا من شمالها إلى جنوبها”.

وقالت شركة فوداكوم للاتصالات بجنوب أفريقيا إن أعطالا بالكابلات البحرية أثرت على شركات تزويد الإنترنت بالبلاد.