انقلابيّو النيجر يتعهّدون بتجاوز عقوبات "إيكواس".. وتنديد أفريقي بمسعى محاكمة بازوم

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم الإثنين، أنّها فوجئت بمسعى المجلس العسكري في النيجر لتوجيه اتهامات بالخيانة العظمى للرئيس المنتخب ديمقراطيًا محمد بازوم.

وأضافت في بيان أنّ هذه الخطوة شكل من أشكال الاستفزاز من جانب قادة الانقلاب في النيجر، وتتعارض مع ما تردد عن استعدادهم للتوصل إلى حلّ سلمي للأزمة الحالية.

بالمقابل، وبعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها المجلس العسكري للعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أكد رئيس الوزراء النيجري الجديد الذي عيّنه العسكريون قبل أسبوع، علي محمد الأمين زين، أن بلاده قادرة على “تجاوزها”، معتبرًا أنها تطرح “تحديًا غير منصف” على البلاد.

وقال زين اليوم الإثنين، معلقًا على التدابير التي اتخذتها المنظمة الإقليمية: “نعتقد أنه حتى ولو كان التحدي المفروض علينا غير منصف، لا بد أن نتمكن من تجاوزه، وسنتجاوزه”، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

كما أعرب الخبير الاقتصادي في مقابلة أجراها معه موقع “دويشته فيله” الألماني عن تفاؤله بعد زيارة وفد من رجال الدين النيجيريين إلى نيامي في نهاية الأسبوع وإجراء محادثات مع إيكواس، مشددًا على أهمية روابط النيجر مع نيجيريا ومع المنظمة الإفريقية.

كذلك أردف: “يهمنا للغاية أن نحافظ على هذه العلاقة المهمة والتاريخية وعلى أن تعطي إيكواس الأولوية في تحركها للمسائل الاقتصادية البحتة”.

وأكد أن “جوهر مبدأ التضامن يقضي بالعمل من أجل تمكين كل الدول التي تنتمي إلى هذا الاتحاد من أن تكون في موقع يخولها إحلال الظروف الملائمة للازدهار والسماح لكل من الدول أن تستفيد من تضامن الجماعة”.

كما حذر قائلاً “إذا لاحظنا أن المبدأ السياسي والعسكري يأتي في الصدارة بدل هذا التضامن الاقتصادي، فسيكون ذلك مؤسفاً للغاية”.

كذلك حض الشعب على “وضع ثقته في السلطات الجديدة”، مؤكدًا: “ركزنا عملنا على خدمته بنزاهة وكفاءة كاملتين”، على حد تعبيره.

يشار إلى أن إيكواس، التي فرضت عقوبات قاسية على الانقلابيين، ولوحت بالتدخل العسكري، تسعى إلى إرسال وفد برلماني لعقد لقاء مع قادة الانقلاب العسكري الذين يرفضون حتى الآن الضغوط الدبلوماسية لإعادة الحكم المدني إلى البلاد، لاسيما تلك التي تبذلها إيكواس والولايات المتحدة وآخرون، ما يهدد باندلاع المزيد من الصراعات في منطقة الساحل الفقيرة بغرب إفريقيا التي تواجه بالفعل حركات تمرد عنيفة ومتطرفة.