انكماش الأعمال غير النفطية بمصر في يناير

أظهر مسح نشر اليوم الاثنين أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في يناير كانون الثاني للشهر الثامن والثلاثين على التوالي مع استمرار تأثر الطلب بضغوط التضخم والحرب في غزة. وفق وكالة رويترز.

فقد انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.1 من 48.5 في ديسمبر، ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال “تزامن الانخفاض المستمر مع انكماش كبير في الإنتاج والطلبيات الجديدة خلال يناير، وسط مؤشرات على أن ارتفاع الأسعار ما زال يضعف طلب العملاء”.

أشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 33.7 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول من 34.6 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني وارتفاع تاريخي إلى 38 بالمئة في سبتمبر أيلول.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز “أشارت بعض الشركات إلى أن الصراع بين إسرائيل وغزة والتوتر الجيوسياسي المرتبط به أثر بالسلب على نشاط السياحة، مما يؤدي بدوره إلى مزيد من المصاعب لنشاط الاقتصاد غير النفطي خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 46.4 من 46.9 في ديسمبر كانون الأول، في حين انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.6 من 46.7.

وانخفض المؤشر الفرعي لثقة الشركات إلى 52.1 من 55.1 في ديسمبر كانون الأول، لكنه لا يزال أعلى من قراءة نوفمبر تشرين الثاني عندما سجل 50.9، والذي كان أدنى مستوى له منذ استحداث هذا المؤشر في 2012.