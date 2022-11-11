الجمعة 17 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 11 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انكماش الاقتصاد البريطاني 0.2% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر

منذ ساعة واحدة
علم بريطانيا

علم بريطانيا

A A A
طباعة المقال

أظهرت بيانات رسمية انكماش الاقتصاد البريطاني 0.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر أيلول، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يكون بداية ركود يستمر لأمد طويل.

وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انكماشا أكبر عند 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

وذكر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي أن الاقتصاد البريطاني سيدخل في ركود يستمر لعامين إذا ارتفعت أسعار الفائدة بالقدر الذي يتوقعه المستثمرون، وأشار إلى أنه حتى بدون المزيد من رفع الفائدة فإن الاقتصاد سينكمش في خمسة من الستة أرباع حتى نهاية عام 2023.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

دونالد ترامب
ترامب متردد بشأن إعلانه الترشح للرئاسة
علما اميركا والصين
رئيس الصين سيلتقي بايدن ويحضر قمتي مجموعة العشرين وأبيك
علم تركيا
العثور على جثث خمسة أفغان في تركيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

دخل بريطانيا بطريقة غير شرعية.. والدان يستعرضان قصرًا بنياه من أموال ابنهما
رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت
الحوت يكشف تفاصيل إصابة طائرة برصاصة طائشة أثناء هبوطها في بيروت
فيراري "شوماخر" تُباع بمبلغ خيالي في مزاد في سويسرا