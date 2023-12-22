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انكماش في بريطانيا.. هل يدخل الاقتصاد في "حالة ركود"؟

منذ 34 دقيقة
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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أظهرت بيانات رسمية محدثة أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا انكمش في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول، بعد استقرراه في الأشهر الثلاثة السابقة، مما يشير إلى أن الاقتصاد ربما دخل الآن في حالة ركود.

وقال مكتب الإحصاء الوطني اليوم الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثالث.

وقدر المكتب في السابق أن الاقتصاد لن يطرأ عليه أي تغير مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم في الغالب قراءة أخرى من دون تغيير.

وذكر المكتب في تقديراته أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني لم يحقق أي نمو، في تعديل نزولي عن تقديره السابق بأنه سينمو 0.2 بالمئة.

ومع ذلك، أظهرت بيانات منفصلة أن مبيعات التجزئة في نوفمبر/ تشرين الثاني، قفزت بأكثر من المتوقع وارتفعت 1.3 بالمئة عن أكتوبر/ تشرين الأول.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد صدور هذه البيانات.

وقال وزير المالية جيريمي هنت، الذي يتراجع حزب المحافظين المنتمي إليه في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل، إن التوقعات بشأن الاقتصاد في الأجل المتوسط أكثر تفاؤلا مما أشارت إليه البيانات الصادرة اليوم الجمعة.

وقال هنت في بيان: “التوقعات بشأن الاقتصاد البريطاني في الأجل المتوسط أكثر تفاؤلًا مما تشير إليه هذه الأرقام”.

    المصدر :
  • رويترز

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