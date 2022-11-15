الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 15 نوفمبر 2022 |
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انكماش مفاجئ للاقتصاد الياباني بسبب التضخم ومخاطر الركود

منذ 3 دقائق
أسهم اليابان

أسهم اليابان

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انكمش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع للمرة الأولى خلال عام في الربع الثالث، مما أدى إلى مزيد من الغموض بشأن التوقعات للاقتصاد مع تأثر استهلاك الأسر والشركات بمخاطر الركود العالمي وضعف الين وارتفاع تكاليف الاستيراد.

وواجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم صعوبات على الرغم من رفع قيود مكافحة كوفيد-19 في الآونة الأخيرة، وزادت الضغوط جراء التضخم العالمي المحموم، والزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم وحرب أوكرانيا.

وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 1.2 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول، مقارنة مع متوسط تقديرات الاقتصاديين بنمو بنسبة 1.1 بالمئة، وزيادة معدلة بنسبة 4.6 بالمئة في الربع الثاني.

ويعني ذلك انخفاضا فصليا بنسبة 0.3 بالمئة، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.3 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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