انهيارات أرضية وسيول في ايران.. والبحث جار عن الضحايا

قال مسؤولون إيرانيون إن عمال إنقاذ بحثوا في الأنهار التي فاضت مياهها وأكوام الأنقاض اليوم الواقع في 29 تموز 2022 في محاولة للعثور على الأشخاص المفقودين بعد انهيارات أرضية وسيول نجمت عن أمطار غزيرة.

وقال مهدي ولي بور، رئيس عمليات الطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الإيراني، للتلفزيون الحكومي إن 100 بلدة و300 قرية في 18 إقليما من أصل 31 إقليما في إيران تأثرت بالفيضانات في الأيام الماضية. وتم إغلاق معظم الطرق السريعة في البلاد.

وقال محسن منصوري حاكم طهران للتلفزيون الرسمي إن أكثر المناطق التي تضررت اليوم الجمعة هي فيروز كوه التي تقع عند سفح جبال البرز في شمال شرقي طهران حيث لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم.

وتابع أن حوالي 16 شخصا في عداد المفقودين.

وقال إن السيول استمرت في اجتياح المناطق الشمالية من إقليم طهران، مضيفا أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة لا يزال المتنزهون يتجهون صوب فيروز كوه.

وتعتبر بلدة فيروز كوه، على بعد حوالي 140 كيلومترا من طهران، مقصدا مفضلا لقضاء العطلات بسبب درجات الحرارة المنخفضة في الصيف. وتعج طرقها المزدهرة بالنباتات.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم أمس الخميس في انهيار أرضي ناجم عن سيول اجتاحت قرية إمام زاده داوود في شمال غرب طهران وألحقت أضرارا أيضا بضريح ديني هناك. وتم الإبلاغ عن فقدان ما يصل إلى 14 شخصا.

وتسببت السيول في مقاطعة فارس بجنوب البلاد في مقتل 22 شخصا.