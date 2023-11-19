انهيارات أرضية وفيضانات.. جمهورية الدومنيكان تعلن حالة التأهب

رفعت السلطات حالة التأهب في أنحاء من جمهورية الدومنيكان (الأحد 19-11-2023) تحسبا لانهيارات أرضية وفيضانات محتملة بعد أن أدى هطول أمطار غزيرة أمس إلى نزوح آلاف السكان ومقتل تسعة على الأقل.

وذكر مركز عمليات الطوارئ في الدولة الكاريبية في تقرير صباح اليوم أنه تم إعلان حالة التأهب في 14 منطقة.

وقالت الشرطة إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم أمس السبت بعد أن تسببت الأمطار في حادث انهيار جدار نفق على سياراتهم بأحد الطرق السريعة.

ولم تعلن السلطات بعد الحصيلة النهائية للقتلى، لكن وسائل إعلام محلية أوردت عددا أكبر من القتلى التسعة الذين سقطوا في حادث انهيار جدار النفق.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مياها متدفقة وهي تحرك السيارات في الشوارع وتغمر الطوابق الأرضية للمباني.

وقال مركز عمليات الطوارئ إن الأمطار أجبرت 8000 من السكان على الانتقال إلى مناطق أكثر أمانا، كما ألحقت العاصفة أضرارا بأكثر من 1500 منزل.

وأضاف المركز في تقرير أن الاتصالات انقطعت عن 29 تجمعا سكنيا حتى صباح اليوم الأحد.