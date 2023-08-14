انهيار أرضيّ هائل في منجم في ميانمار.. ومخاوف من مقتل العشرات

يُحتمل أنّ ما لا يقل عن 36 شخصًا قُتلوا في انهيار أرضي هائل في منجم لاستخراج نوع من الأحجار الكريمة في شمال ميانمار، فيما جرف الانهيار الضحايا إلى بحيرة، وفق ما أعلن مسؤول إنقاذ وصحافي محلي اليوم الإثنين.

وقعت الحادثة أمس الأحد في منطقة هباكانت النائية، وهي مركز لصناعة سرية قائمة على استخراج حجر اليشم وهو من الأحجار الكريمة في ميانمار، حيث يعرّض عمال النظافة حياتهم للخطر ويدخلون إلى مناطق هشة سهلة الانهيار ووسط الأنقاض الناجمة عن أعمال حفر تقوم بها شركات التعدين بحثًا عن قطع صغيرة من الأحجار شبه الثمينة.

وقال عضو في فريق الإنقاذ عبر الهاتف، طلب عدم الكشف عن هويته لدواع أمنية، إنّ الفريق الذي يزيد عدده أفراده عن 100 من فرق الإنقاذ يواصلون البحث عن ناجين. وأُصيب ثمانية أشخاص ونُقلوا إلى المستشفى أمس الأحد.

وأضاف: “لم نعثر على أي جثمان بعد، ولكننا نواصل البحث”.

وتنتج ميانمار نحو 90 بالمئة من الإنتاج العالمي لحجر اليشم الكريم، الذي تباع كمية كبيرة منه في الصين. وقال ناشطون إن ذلك القطاع له عائدات تقدر بمليارات الدولارات سنويًا تذهب إلى الجيش الذي يحكم البلاد وإلى حلفائه في الأعمال التجارية.