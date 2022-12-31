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انهيار أرضي بشرق الكونغو يودي بحياة 8 أشخاص

منذ 57 دقيقة
خريطة الكونغو الديمقراطية

خريطة الكونغو الديمقراطية

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قال مسؤول محلي لوكالة رويترز (السبت 31-12-2022) إن ثمانية على الأقل لقوا حتفهم وأصيب تسعة آخرون بجروح خطيرة في انهيار أرضي وقع بالقرب من منجم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس الجمعة.

وصرح أيمي كاوايا موتيبولا مدير منطقة فيزي في إقليم كيفو الجنوبي عبر الهاتف إن المصابين في حالة حرجة ويتلقون العلاج في منشأة صحية محلية.

والانهيارات الأرضية شائعة الحدوث نسبيا في المنحدرات الجبلية في شرق الكونغو حيث يمكن للأمطار الغزيرة أن تشبع التربة بالماء وتؤدي إلى انهيارها. لكن احتمالات حدوثها تزيد إذا تأثرت التربة بعمليات التعدين أو قطع الأشجار أو البناء.

وفي ديسمبر كانون الأول، تسببت الأمطار الغزيرة في العاصمة كينشاسا في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة نحو 170 شخصا.

    المصدر :
  • رويترز

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