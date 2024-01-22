انهيار أرضي في جنوب غرب الصين وفقدان العشرات!

أدى انهيار أرضي وقع في إقليم يوننان في جنوب غرب الصين في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إلى فقدان ما لا يقل عن 47 شخصًا من 18 أسرة، فيما تجرى عمليات الإنقاذ وسط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة تحت الصفر.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) اليوم الإثنين، أنه في حوالي الساعة 5:51 صباحًا (21:51 بتوقيت غرينتش)، وقع انهيار أرضي في قريتين في مدينة تشاوتونغ.

وذكر التلفزيون أنّ رجال الإطفاء تحركوا بين أنقاض المنازل المنهارة للبحث عن ناجين، وسط تساقط خفيف للثلوج صباح اليوم الإثنين.

وذكر التقرير أنّ الصين أرسلت ما يقرب من 1000 عامل إنقاذ إلى مكان الحادث، إلى جانب ما يقرب من 200 سيارة إنقاذ. ويرأس نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قوه تشينغ مجموعة عمل في الموقع لتوجيه أعمال الإنقاذ.

وتم إجلاء أكثر من 500 شخص. ولم يتضح بعد سبب الانهيار الأرضي.

ويشهد إقليم يوننان في جنوب غرب الصين، من بين عدة أقاليم في المنطقة الجنوبية للبلاد، موجة باردة ودرجات حرارة تقترب من الصفر أو تنخفض عنه وتقل عن درجة التجمد، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.