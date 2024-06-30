انهيار أرضي في سويسرا يؤدي إلى وفاة شخصين وفقدان آخر

قالت الشرطة السويسرية إن شخصين لقيا حتفهما وبقي آخر في عداد المفقودين اليوم الأحد بعد أن تسببت عواصف رعدية شديدة في انهيار أرضي في مقاطعة تيتشينو بجنوب البلاد.

وذكرت الشرطة في المقاطعة (الكانتون) الناطقة بالإيطالية وتقع في جبال الألب أن الانهيار الأرضي حدث في منطقة مرتفعة في وادي ماجيا النائي في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وأضافت الشرطة في بيان أن المياه غمرت جسرا قرب مصب النهر في منطقة الانهيار مما أدى إلى تعقيد جهود الإنقاذ.

ويجري حاليا تحديد هوية جثتين تم انتشالهما في منطقة فونتانا بالوادي.

وقال بيان الشرطة إن السلطات أخلت مواقع تخييم بمحاذاة النهر كما تسبب الانهيار الأرضي في تعطل الاتصالات وانقطاع التيار الكهربائي.