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انهيار أرضي يتسبب فقدان 9 عمال منجم ذهب في تركيا

منذ 42 دقيقة
أحد مناجم الذهب في تركيا

أحد مناجم الذهب في تركيا

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انهيار أرضي يتسبب فقدان 9 عمال منجم ذهب في تركيا

أعلن رئيس بلدية مدينة أرزنجان في شرق تركيا، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، أن انزلاقا للتربة تسبب في محاصرة 9 عمال على الأقل في منجم للذهب، مضيفا أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

وقال رئيس البلدية بكير أكسون عبر محطة “إن تي في” التركية الخاصة إن العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين تحت الأرض ما زال غير معروف.

وتم إرسال عدد كبير من فرق البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث فور تلقي إشعار بحدوث انزلاق للتربة في منطقة واسعة حيث يقع فيها منجم الذهب.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا: “لقد حشدنا كل ما في وسعنا مع الدرك والقوات والجهات المختصة من المحافظات المحيطة.

ويعمل 400 شخص وأكثر من 40 مركبة في مكان الحادث.

    المصدر :
  • وكالات

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