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انهيار أرضي يتسبب في دفن أكثر من 300 في بابوا غينيا الجديدة

منذ ساعة واحدة
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ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم السبت أن أكثر من 300 شخص وأكثر من 1100 منزل دفنوا جراء انهيار أرضي هائل دمر قرية نائية في شمال بابوا غينيا الجديدة.

ويخشى أن يكون المئات قد لقوا حتفهم في الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية كاوكالام في إقليم إنجا، على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال غرب العاصمة بورت مورسبي، حوالي الساعة الثالثة صباح أمس الجمعة (1900 بتوقيت جرينتش يوم الخميس.

وقالت صحيفة بوست كوريير نقلا عن عضو البرلمان إيموس أكيم إن الانهيار الأرضي دفن أكثر من 300 شخص و1182 منزلا. ولم يرد أكيم على الفور على طلب رويترز للتعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم السبت أنه تم انتشال أربع جثث من المنطقة بعد أن وصلت فرق الطوارئ إلى المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وقالت الإذاعة إن الانهيار الأرضي أدى إلى منع الوصول إلى الطريق السريع، مما جعل الطائرات الهليكوبتر هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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