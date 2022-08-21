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انهيار المزار الشيعي.. الحكومة العراقية تكشف عن عدد الضحايا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2022 12:17 صباحًا
انهيار أرضي دمر مزارا شيعيا في محافظة كربلاء بوسط العراق

انهيار أرضي دمر مزارا شيعيا في محافظة كربلاء بوسط العراق

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قالت وزارة الصحة العراقية (الأحد 21-8-2022) إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد انهيار أرضي دمر مزارا شيعيا في محافظة كربلاء بوسط العراق.

وأضافت في بيان أن عمال الإنقاذ انتشلوا ستة ناجين من تحت الركام بعد الانهيار الذي وقع أمس السبت. وأعلن البيان استمرار عمليات البحث والإنقاذ تحسبا لوجود المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.

ووقع الانهيار في مزار قطارة الإمام علي في الصحراء على بعد نحو 28 كيلومترا من وسط مدينة كربلاء المقدسة.

وحددت مديرية الدفاع المدني العراقية، أسباب انهيار التربة في قطارة الإمام علي، فيما أكدت استمرار عمليات الإنقاذ.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية إن “فرق إنقاذ الدفاع المدني تواصل عمليات الحفر الدقيق باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف لقص قضبان التسليح ورفع الكتل الخرسانية في موقع قطارة الإمام علي في كربلاء، باشتراك فريق النخبة من رجال البحث والإنقاذ التابع لمديرية الدفاع المدني في بغداد”.

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