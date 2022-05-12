انهيار جديد.. العملة الإيرانية تهوي من جديد أمام الدولار

سجلت العملة الإيرانية انهياراً جديداً اليوم الخميس، أمام الدولار الأمريكي، بنحو 2000 تومان، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في إيران جراء فشل سياسات الحكومة لوقف نزيف العقوبات الدولية.

وصل سعر كل دولار أميركي في سوق الصرف الأجنبي بطهران إلى أكثر من 30700 تومان يوم الخميس 12 مايو (أيار).

وفي بداية الأسبوع، كان سعر الدولار 28 ألف تومان، وتجاوز عتبة 29 ألف تومان، يوم الأربعاء، وارتفع إلى 30 ألف تومان، الخميس.

وذكرت صحيفة “دنياي اقتصاد”، الأربعاء، أن سعر صرف الدولار في أسواق هرات والسليمانية أيضاً ارتفع بشكل ملحوظ.

كما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، الخميس، أن سعر عملة الذهب، التصميم الجديد، قد ارتفع بمقدار 780 ألف تومان مقارنة باليوم السابق، ووصل إلى 14.450.000 تومان.

كما بلغ سعر عملة الذهب، التصميم القديم، 13 مليون و 750 ألف تومان.

ويأتي ارتفاع سعر الدولار والعملات الذهبية في وقت ألغت فيه الحكومة تسعير الدولار بما يوازي 4200 تومان للدولار الواحد، لدعم السلع الأساسية.

كما توقفت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي منذ 11 مارس (آذار)، وكانت الولايات المتحدة وإيران على خلاف حول بقاء الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.

في غضون ذلك، سافر منسق محادثات فيينا، إنريكي مورا، إلى طهران صباح الأربعاء، ووصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى طهران يوم الخميس.