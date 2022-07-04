انهيار جليدي في جبال الألب الإيطالية.. وعمليات البحث مستمرة

حلقت طائرات هليكوبتر وأخرى مُسيرة فوق جبال الألب الإيطالية اليوم الواقع في 4 تموز 2022 بحثا عن 13 مفقودا بعد انهيار جزء من جبل جليدي مما أودى بحياة سبعة على الأقل في كارثة يربطها خبراء بارتفاع درجات الحرارة.

وتشهد إيطاليا موجة حارة في أوائل الصيف، ويقول العلماء إن تغير المناخ يجعل من الصعب التنبؤ بحالة الكتل الجليدية الجبلية التي كانت مستقرة سابقا.

ووقع الانهيار الجليدي أمس الأحد على جبل مارمولادا، الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 3300 متر ويعد أعلى قمة في جبال دولوميت، وهي إحدى سلاسل جبال الألب الإيطالية الشرقية التي تمتد عبر منطقتي ترينتو وفينيتو.

وتسبب ارتفاع متوسط درجات الحرارة في انكماش جبل مارمولادا الجليدي خلال العقود الأخيرة، مثل العديد من جبال الجليد الأخرى حول العالم.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إن الكارثة مرتبطة بعوامل بيئية.

وأضاف أثناء زيارة للقاء فرق الإنقاذ “إيطاليا تبكي هؤلاء الضحايا.

“لكن على الحكومة التفكير فيما حدث واتخاذ خطوات للتأكد من عدم احتمال تكراره مجددا أو حتى تفاديه”.

وقال ماوريتسيو فوجاتي رئيس منطقة ترينتو إن سبعة لقوا حتفهم وإن اثنين من المصابين، وعددهم ثمانية، في حالة خطيرة.

ومن بين المفقودين ثلاثة أشخاص من جمهورية التشيك. وقالت السلطات المحلية إنه تم الآن تعقب سائح نمساوي كان قد تم الإبلاغ عن فقده في وقت سابق.

وقال البابا فرنسيس إنه يصلي من أجل الضحايا وذويهم.