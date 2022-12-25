الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 25 ديسمبر 2022 |
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انهيار مدرج رياضي... وإصابات بين الجماهير في مصر

منذ ساعة واحدة
علم مصر

علم مصر

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أكدت وزارة الصحة المصرية، أن الحصر المبدئي لحادث انهيار مدرج رياضي بصالة الدكتور حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر خلال مباراة سوبر السلة بين الأهلي والاتحاد، يشير إلى 27 إصابة بين صفوف الجماهير .

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية عبر الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الحصر المبدئي، يشير إلى إصابة 27 مواطناً ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة .
وأضاف: “تم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي”.

وأوضح: “تم الدفع بـ 21 سيارة إسعاف، مساء السبت، إلى موقع انهيار مدرج رياضي بصالة الدكتور حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر”.

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