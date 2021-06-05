انهيار منجم للفحم في المكسيك يوقع قتلى وجرحى

أدى انهيار منجم للفحم شمالي المكسيك، بعد أن غمرته المياه، إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العمال.

وأعلن الدفاع المدني الاتحادي في المكسيك عن العثور على جثة أحد عمال المناجم، مشيرا إلى أن البحث مستمر عن ستة آخرين في منجم للفحم بولاية كواهوليا الشمالية.

وقالت وزارة العمل إن “المنجم تعرض على ما يبدو للانهيار جراء الفيضانات”.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن “سدا انهار مما تسبب في حدوث الفيضان”.

وتعرضت مناجم الفحم في المنطقة لحوادث دامية في الماضي، حيث أسفر حادث وقع في 19 فبراير 2006 في منجم “باستا دي كونخوس” في كواهويلا عن مقتل 65 من عمال المناجم، إلا أنه تم العثور على جثتين فقط.