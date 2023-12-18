الأثنين 5 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 18 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اوستن دعا حزب الله لتجنب توسيع النزاع: سنواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر

منذ 34 دقيقة
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن أن “واشنطن لن تفرض شروطا أو جداول زمنية تتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة”. واشار الى انه “لا ينبغي لحماس مرة أخرى أن تكون قادرة على “تصدير الإرهاب” من غزة إلى إسرائيل، ونحن نواصل حث إسرائيل على حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة، كما يجب أن تتوقف هجمات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين في الضفة الغربية”. واردف: “ناقشنا مستقبل غزة فيما بعد حماس، وجددنا الدعوات الأميركية لحل الدولتين”.

ودعا أوستن في تصريح له خلال زيارته تل ابيب، “حزب الله في لبنان إلى تجنب توسيع النزاع”. وأكد أن بلاده “ستواصل تزويد” إسرائيل بالأسلحة والذخائر التي تحتاج اليها في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة، بما في ذلك الذخائر الحيوية والمركبات التكتيكية وأنظمة الدفاع الجوي”.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: “الولايات المتحدة ستقود قوة بحرية متعددة الجنسيات لإعادة حرية الملاحة إلى البحر الأحمر وباب المندب، ودعم إيران لهجمات الحوثيين يجب أن يتوقف، الزيارة تأتي تأكيدا على التزام واشنطن الصارم تجاه أمن إسرائيل، والتزام أميركا تجاه إسرائيل لا يتزعزع ولا ينبغي لأي مجموعة أو دولة أن تختبر عزمنا”.

    المزيد من أخبار العالم

    هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (أ ف ب)
    هجمات الحوثي في البحر الأحمر تُجبر شركات الشحن على تحويل مسار سفنها
    الحدود الأردنية السورية
    أكبر عملية عبر الحدود.. الأردن يُحبط مخططًا لمسلحين قادمين من سوريا
    الحراسة الأمنية تنتشر بعد الاصطدام
    بعد اصطدامه بموكب بايدن.. اتهام رجل بالقيادة تحت تأثير الكحول

    الأكثر قراءة

    كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري
    غزة تحت النار
    الجيش الإسرائيلي مصدوم من هول ما رأى.. اكتشاف أكبر نفق لحماس
    أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ
    غزة تحت النار
    تصريحات "صادمة" لأمين سر منظمة التحرير عن أحداث 7 أكتوبر.. "ما فيه حد فوق المحاسبة"
    قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
    تطوّر خطير على صعيد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان!