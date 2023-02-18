اوكرانيا.. الحكم على مقدم برامج تلفزيونية روسي بالسجن خمس سنوات

قال مسؤولون إن محكمة في أوكرانيا أصدرت حكما غيابيا بالسجن خمس سنوات على أنطون كراسوفسكي مقدم البرامج التلفزيونية الروسي المؤيد للحرب والذي دعا إلى إغراق أطفال أوكرانيين.

وقال جهاز الأمن الأوكراني (إس بي يو) إن كراسوفسكي أدين بالإبادة الجماعية والدعوة للإطاحة بالنظام الدستوري الأوكراني.

وكان كراسكوفسكي قد قال في أكتوبر\تشرين الأول لقناة “أر تي” التي تسيطر عليها الدولة إن الأطفال الأوكرانيين الذين رأوا الروس محتلين في ظل الاتحاد السوفيتي كان لا بد من “إلقاءهم مباشرة في نهر به تيار قوي”، واعتذر كراسوفسكي في وقت لاحق لكن تم وقفه عن العمل بسبب هذه التصريحات.

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني في بيان “منذ فبراير الماضي، أيد علنا الغزو الشامل للاتحاد الروسي وتغاضى عن الجرائم التي ارتكبها العنصريون ودعا إلى الإبادة الجماعية للشعب الأوكراني.