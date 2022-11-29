الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 29 نوفمبر 2022 |
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اوكرانيا تعلن عن قرب اكتمال موسم زراعة الحبوب الشتوية

منذ 45 دقيقة
أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

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أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية الثلاثاء قرب اكتمال زراعة الحبوب الشتوية لموسم 2022-2023، إذ زُرع حتى الآن 4.5 مليون هكتار تمثل 94 بالمئة من المساحة المتوقعة.

وتظهر بيانات الوزارة أن المساحة تشمل 3.8 مليون هكتار من القمح الشتوي، تعادل 94 بالمئة من التوقعات.

وكان المزارعون قد أكملوا في التوقيت نفسه من العام الماضي زراعة القمح الشتوي على مساحة 6.2 مليون هكتار.

كما زُرع 613 ألف هكتار بالشعير الشتوي و79200 هكتار من الشيلم.

وذكرت الوزارة أن الأيام السبعة الأخيرة شهدت زراعة 4600 هكتار فقط بالحبوب الشتوية.

وكانت أوكرانيا قد زرعت أكثر من ستة ملايين هكتار من القمح الشتوي لموسم حصاد 2022، إلا أن احتلال روسيا لمناطق واسعة بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط جعل كييف تحصد 4.6 مليون هكتار فقط.

وقال نائب وزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتسكي لرويترز الشهر الماضي إن الوزارة أبقت على توقعاتها للمساحة المزروعة بالقمح الشتوي المتوقع حصادها في 2023 عند 3.8 مليون هكتار.

وتزرع أوكرانيا عادة القمح في الشتاء، ويمثل أكثر من 95 بالمئة من إجمالي إنتاج القمح، وحصدت أوكرانيا في 2022 نحو 19 مليون طن من القمح.

    المصدر :
  • رويترز

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