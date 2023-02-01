اوكرانيا تعلن عن فتح تحقيق مع وزير داخلية سابق في قضية تحطم المروحية

أعلنت أوكرانيا فتح تحقيق مع وزير داخلية سابق في قضية تحطم مروحية وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي.

وقُتل 18 شخصاً بينهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، وطفلان، جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال، صباح 18 يناير في منطقة كييف، حسب ما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

وأشارت الشرطة في بيان لها إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.

وأكدت شرطة كييف سقوط 22 مصابا، بينهم 10 أطفال تم نقلهم إلى المستشفيات.

وفتحت شرطة كييف تحقيقا في الحادث، فيما أفاد مصدر لـ “العربية” حينها عن ترجيحات بأن مروحية وزير الداخلية سقطت في كييف بسبب عطل فني.

وكانت طائرة الهليكوبتر قد تحطمت بالقرب من روضة أطفال ومبنى سكني في مدينة بروفاري الأوكرانية في منطقة كييف، بحسب أوليكسي كوليبا رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة كييف.

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني “مأساة مروعة”.

وقال في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: “وقعت مأساة مروعة في بروفاري في منطقة كييف. تحطمت مروحية تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ واندلع حريق في موقع التحطّم. الألم لا يوصف”.