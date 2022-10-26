اوكرانيا تهدد روسيا.. خيرسون باتت ضمن مدى صواريخنا

جندي من القوات الروسية في خيرسون

حذر وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، القوات الروسية، من أن جميع الممرات والجسور الواقعة على نهر دنيبرو في خيرسون باتت ضمن مدى صواريخ “هيمارس” والمدفعية الأوكرانية.

وقال ريزنيكوف إنه في حال تحول القتال إلى حرب شوارع، فلن تتمكن القوات الروسية من الانسحاب من خيرسون.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القوات الروسية أطلقت 5 صواريخ ونفذت 30 ضربة جوية وأكثر من 100 هجوما بواسطة منظومات الصواريخ متعددة الإطلاق.

وتركز القصف الروسي بحسب وزارة الدفاع الأوكرانية على جبهة لوغانسك ودونيسك شرقي أوكرانيا، وخيرسون جنوبي البلاد، بالإضافة إلى خاركيف في الشمال.

وصدّ الجيش الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية هجمات متكررة للقوات الروسية على عدة قرى في لوغانسك ودونيتسك.

وأشار تقرير للجيش الأوكراني إلى أن القوات الروسية تعمل على تجنيد السكان بشكل قصري في المناطق الخاضعة لسيطرتها لتعويض الخسائر في صفوفها.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن نجاح قواتها في تدمير منظومتي دفاع جوي تابعتين للقوات الروسية في غارات نفذها سلاح الجو الأوكراني، هذا إلى جانب مخازن أسلحة وذخيرة ومواقع لتمركز القوات الروسية في خيرسون ودونيتسك ولوغانسك، كما أسقطت 5 طائرات.