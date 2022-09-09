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اوكرانيا: غارة جوية روسية أصابت مستشفى شمال شرق البلاد

منذ ساعة واحدة
علم روسيا وعلم اوكرانيا

علم روسيا وعلم اوكرانيا

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قال حاكم منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا إن غارة جوية روسية أصابت مستشفى في المنطقة صباح اليوم الجمعة 9 سبتمبر\ايلول، ودمرت المبنى وتسببت في وقوع إصابات.

وذكر الحاكم دميترو زيفيتسكي أن المستشفى يقع في منطقة فيليكا بيساريفكا المتاخمة لروسيا، وتنفي موسكو استهداف المدنيين.

فيما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية فس وقت لاحق من يوم الجمعة 9 سبتمبر\ايلول، قولها إن اتفاق السماح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود يطبق “بشكل سيء”، وإن تمديده سيتوقف على كيفية تنفيذه.

‭‭‬و‭‬‬قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا في يوليو تموز “خدع” روسيا والعالم النامي.

    المصدر :
  • رويترز

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