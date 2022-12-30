اوكرانيا غارقة في الظلام.. وروسيا تكثف قصفها على عدد من المناطق

آثار الدمار في بلدة فيشهورود بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف (رويترز)

في جديد التطورات الميدانية في أوكرانيا، أفادت السلطات المحلية بحدوث انفجارات في جميع أنحاء البلاد، متضمنا العاصمة كييف وخاركيف في الشرق ولفيف الغربية بالقرب من الحدود مع بولندا.

واسفر القصف الروسي عن مقتل ثلاثة 3 أشخاص على الأقل و6 ستة جرحى بينهم طفل، وفق وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكي. كما صرح القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني بأن روسيا أطلقت تسعة ًوستين 69 صاروخ كروز وتم إسقاط أربعة ٍوخمسين 54 منها.

أفادت مصادر ميدانية في أوكرانيا أن طائرات مسيرة قصفت مواقع في العاصمة كييف فجر اليوم الجمعة 30\12\2022، وسمع دوي عدة انفجارات، فيما أطلقت المضادات الجوية لصد الهجوم.

كما تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي بمنطقة في خيرسون في الساعات الأولى من صباح اليوم وسط أنباء عن سماع دوي ثلاثة انفجارات على الأقل.

وفي السياق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن معظم مناطق بلادِه تعاني من انقطاع الكهرباء وسط انخفاض كبير في درجات الحرارة بعد الهجمات الصاروخية التي استهدفت جميعَ أنحاءِ البلاد.

كما تحدث زيلينسكي عن صعوبة الوضع في جبهات باخموت وسوليدار شمال دونيتسك، مشيرا إلى أن القوات الروسية تسعى إلى الاستيلاء على منطقة دونيتسك قبل حلول العام الجديد.

إلى ذلك، أرسلت بريطانيا معدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا تضمنت أجهزة إبطال مفعول القنابل والألغام لمساعدتها على تطهير الأراضي والمباني من بقايا الذخائر والصواريخ التي لم تنفجر جراء القصف الروسي.

وزير الدفاع البريطاني بن والاس كان أعلن أن بلاده رصدت مليارين وسبع مئة وسبعين مليون دولار من الموازنة للعام المقبل لمساعدة أوكرانيا عسكريا.