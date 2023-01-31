اوكرانيا: قواتنا صدت هجمات روسية على طريق قريب من باخموت شرق البلاد

تخوض القوات الأوكرانية والجيش الروسي ومجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة معركة استنزاف شرسة في منطقة باخموت منذ شهور.

هذا وقالت أوكرانيا الثلاثاء إن قواتها صدت هجمات روسية على طريق قريب من بلدة باخموت بشرق البلاد مما حال دون سيطرة موسكو على خط إمداد أوكراني مُهم.

وقال المتحدث العسكري سيرهي شيريفاتي في تصريحات بثها التلفزيون إن القوات الروسية لم تتمكن من قطع الطريق المؤدي من بلدة تشاسيف يار إلى باخموت.

وأضاف “القوات الروسية لم تتمكن من قطع الطريق الذي يُستخدم في إمداد القوات المسلحة الأوكرانية، والجيش الأوكراني في باخموت مزود بكل ما هو ضروري”.

وأضاف أن باخموت تظل إحدى مناطق الاستهداف الرئيسية للهجمات الروسية بطرق من بينها القصف بالمدفعية وهجمات المشاة.

وقالت روسيا في وقت سابق من الثلاثاء إن قواتها سيطرت على قرية بلاهودانتي الصغيرة شمالي باخموت.

وقال ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن هناك حاجة لمزيد من الأسلحة لصد القوات الروسية لأنها صعّدت هجماتها.

وكتب على تويتر “القصف المنهجي للمدن الواقعة على الخطوط الأمامية، وتجميع الذخائر، وإعادة نشر القوات، وزيادة التعبئة الإجبارية لا تشير بالتأكيد إلى استعداد روسيا للسلام.

“هذه مؤشرات مباشرة على تصعيد كبير، لذلك، أسلحة، وأسلحة، ومزيد من الأسلحة لأوكرانيا”.

ومنذ حصولها على تعهدات من دول غربية الأسبوع الماضي بتوفير دبابات قتالية رئيسية، تطالب أوكرانيا بأسلحة إضافية من بينها طائرات مقاتلة.