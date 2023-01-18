الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اول تعليق من زيلينسكي على تحطم مروحية وزير الداخلية الاوكراني

منذ 5 دقائق
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

A A A
طباعة المقال

اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني “مأساة مروعة”

وقال في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: “اليوم، وقعت مأساة مروعة في بروفاري في منطقة كييف، تحطمت مروحية تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ واندلع حريق في موقع التحطّم، الألم لا يوصف”.

هذا وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، الأربعاء، أن المروحية التي كانت تقلّ وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي، والتي تحطّمت قرب كييف في مأساة قُتل فيها 18 شخصا على الأقلّ، كانت متّجهة إلى الجبهة.

قال نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، كيريلو تيموشينكو، للتلفزيون الوطني “هدف هذه الرحلة كان الذهاب إلى إحدى النقاط الساخنة في بلدنا حيث تدور المعارك، كان وزير الداخلية ذاهبًا إلى هناك”.

تقع مدينة بروفاري، التي يقطن فيها نحو 100 ألف شخص، على بعد 20 كيلومترًا تقريبا شمال شرق كييف.

أشار ناطق باسم القوات الجوية الأوكرانية إلى أن المروحية التي تحطمت تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ التابع لوزارة الداخلية.

ذكر حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا أن طائرة هليكوبتر سقطت قرب روضة أطفال ومبنى سكني في بلدة بروفاري على مشارف العاصمة الأوكرانية.

كتب كوليبا على تطبيق المراسلة تيليغرام: “كان هناك أطفال وموظفون في روضة الأطفال وقت وقوع هذه المأساة أًجلي الجميع الآن. وهناك ضحايا”.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

مؤشر زلزال
زلزال بقوة 5.6 درجة يهز شمال غرب ايران
فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان
فولكر بيرتس: الحركات الموقعة على اتفاق جوبا ستواصل العملية السياسية
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا
مديرة صندوق النقد: المملكة العربية السعودية لها دور هام في ضمان أمن الطاقة

الأكثر قراءة

الدكتور باتريك مارديني
الدولار الى 165000 ليرة في هذا التاريخ!
لبنان
بالأرقام ... إليكم عدد سكان لبنان والكثافة السكانية ومتوسط الأعمار
الدولار
كم بلغ سعر صرف "الدولار الأسود" اليوم؟