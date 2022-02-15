ايران تسمح لطالبان باستخدام أراضيها لنقل النفط والغاز

أكّد وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة في حكومة “طالبان”، أمير خان متقي، أن إيران سمحت لأفغانستان بنقل النفط والغاز عبر أراضيها.

وأفاد متقي، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، بأنه “تحدثنا مع مسؤولين إيرانيين في موضوع النفط والغاز، وقالوا إنه إذا أرادت الإمارة الإسلامية [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي]، استخدام إيران كدولة عبور فإنهم مستعدون لذلك، وقد تم إحراز تقدم في هذا الشأن”.

ولفت متقي إلى أنه التقى بمسؤولين إيرانيين برفقة وفد مكون من وزارة المالية، وزارة المناجم، وزارة النقل، وزارة الاقتصاد، وزارة الأشغال العامة، ووزارة اللاجئين، مشيرا إلى أن اللقاءات مع الجانب الإيراني “كانت جيدة”، واقترح عقد اجتماعات للمتابعة.

وأردف، “راضون عن العلاقات والتقدم مع إيران”.

وكانت حركة طالبان قد سيطرت على أفغانستان، بعد ما يقرب من 20 عاماً على الإطاحة بها من قبل تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة.

وشجعهم انسحاب القوات الأمريكية على التقدم بوتيرة أسرع، وهم الآن يسيطرون على جميع المدن الرئيسية، بما في ذلك العاصمة كابل.

وسيطر مقاتلو طالبان في وقت متأخر من يوم السبت 14 آب من العام الماضي على مزار شريف، آخر معقل للحكومة الأفغانية في شمال أفغانستان التي كانت لا تزال تحت سيطرة الحكومة.

وفي 15 أآب، سيطروا على مدينة جلال أباد شرقي كابل لتنضم إلى المدن الرئيسية الأخرى الخاضعة لسيطرة طالبان مثل قندهار وهرات.