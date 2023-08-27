الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
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ايران تقول إن تخصيب اليورانيوم مستمر على أساس قانون محلي

منذ 33 دقيقة

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي

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قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الأحد إن تخصيب إيران لليورانيوم مستمر على أساس إطار العمل الذي وضعه البرلمان الإيراني، وذلك عندما سئل عن تقارير عن إبطاء طهران تخصيبها لليورانيوم بنسبة نقاء 60 بالمئة.

وقال إسلامي “تخصيبنا النووي مستمر على أساس قانون إطار العمل الاستراتيجي”، في إشارة إلى تشريع ذي الصلة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران أبطأت بشكل كبير وتيرة اليورانيوم المخصب بدرجة تقترب من درجة صنع الأسلحة وقلصت بعض مخزوناتها، وهي خطوات يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر مع الولايات المتحدة وإحياء المحادثات الأوسع نطاقا حول أنشطة إيران النووية.

    المصدر :
  • رويترز

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