ايطاليا تحذر فرنسا من تصعيد الخلاف المستمر بشأن اللاجئين

حذر أحد أقرب مساعدي جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية فرنسا من تصعيد الخلاف المستمر حول الهجرة بتقييد قدرة روما على الحصول على أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للتعافي من الجائحة.

وقال جوفانباتيستا فاتزولاري، المسؤول المعني بتنفيذ برنامج الحكومة، لصحيفة كورييري ديلا سيرا اليومية الجمعة “آمل ألا يكونوا يشيرون إلى أموال (الاتحاد الأوروبي المخصصة لما بعد الجائحة)”، لأن أي إجراء من هذا القبيل سيكون “خطيرا للغاية”.

وتعد إيطاليا المستفيد الأكبر من بين دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، مما يسمى بالصندوق الأوروبي للتعافي والمرونة حيث تحصل على حوالي 200 مليار يورو (204.28 مليار دولار).

وأضاف أن إيطاليا تطالب “بالاحترام فقط”، وذلك بعد أن قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الخميس إن الخلاف بشأن الهجرة بين روما وباريس سيكون له “عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية”.

ووصف دارمانان تصرفات إيطاليا بأنها “مستهجنة” و”أنانية”.

وأظهرت صور من قناة بي.إف.إم التلفزيونية أن السفينة (أوشن فايكنج)، التي تديرها مؤسسة غير حكومية وتحمل أكثر من 200 مهاجر تم إنقاذهم من البحر المتوسط، قد رست الجمعة في ميناء تولون الفرنسي بعدما رفضت إيطاليا السماح لها بالرسو.