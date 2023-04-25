ايطاليا تنقذ 1600 مهاجر من البحر المتوسط خلال يومين

أنقذت إيطاليا نحو 1600 مهاجر على متن 47 قاربا بالبحر المتوسط خلال يومين ونقلتهم إلى جزيرة لامبيدوزا.

وقال خفر السواحل الإيطالي في بيان في وقت متأخر من أمس الاثنين 24\4\2023 إنه أنقذ 1200 مهاجر فيما لا يزال 23 على الأقل في عداد المفقودين وانتُشلت جثة واحدة من البحر بعد تحطم ثلاثة قوارب.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” بأنه جرى الثلاثاء إنقاذ 400 مهاجر كانوا على متن 12 قاربا.

وشهدت الشهور الماضية ارتفاعا حادا في أعداد قوارب المهاجرين التي تحاول الوصول إلى الساحل الإيطالي من تونس التي أصبحت نقطة انطلاق يسهل بصورة أكبر الوصول إليها بعد الحملات التي استهدفت الإتجار بالبشر في ليبيا خلال الشهور القليلة الماضية.

وفي ظل ارتفاع أعداد من يعبرون البحر المتوسط على متن قوارب المهربين، حثت الحكومة المحافظة في روما بروكسل على بذل المزيد من الجهد من أجل تقليل عدد الوافدين غير النظاميين.

وعرضت إيطاليا الاثنين على تونس أموالا مقابل إصلاحات اقتصادية وسياسية فيما ناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج كيفية الاستجابة لحالة عدم الاستقرار المتزايدة في البلاد.

ويعتزم وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي زيارة تونس في وقت لاحق من هذا الأسبوع برفقة كبير مسؤولي الهجرة بالاتحاد الأوروبي ونظيره الفرنسي.