ايطاليا تستعد لتوقع المزيد من اتفاقيات الغاز في افريقيا

من المنتظر أن توقع إيطاليا عقودا للغاز في جمهورية الكونجو وأنجولا هذا الأسبوع في إطار مساعيها لاستبدال الطاقة الروسية والحفاظ على إمدادات للصناعة.

وسيزور وزير الخارجية لويجي دي مايو ووزير التحول البيئي روبرتو تشينجولاني أنجولا يوم الأربعاء والكونجو يوم الخميس لإبرام اتفاقات للغاز الطبيعي المسال، وسيرأس الوزيران وفدا من المرجح أن يضم رئيس مجموعة إيني الإيطالية للطاقة، وهي أحد أكبر منتجي النفط والغاز الأجانب في أفريقيا.

وقال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية الأمر “الهدف هو تأمين حوالي ستة مليارات متر مكعب من الغاز الجديد سنويا عندما تعمل المشاريع بكامل طاقتها بدءا من 2024″، وسيمثل ذلك حوالي ثمانية بالمئة من حاجات إيطاليا السنوية.

وتحصل إيطاليا على حوالي 40 بالمئة من وارداتها من الغاز من روسيا وتتطلع لتنويع مصادرها للطاقة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط الذي أعقبه عقوبات غربية.

ووقعت إيطاليا بالفعل اتفاقات مع الجزائر ومصر للمساعدة في استبدال بعض من التسعة والعشرين مليار متر مكعب التي تحصل عليها من روسيا وقالت إن ستوقع المزيد من الاتفاقات مع دول أخرى.