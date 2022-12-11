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ايطاليا.. مقتل 3 اشخاص خلال اجتماع لمقيمين في مبنى سكني

منذ ساعتين
آخر تحديث: 11 - ديسمبر - 2022 2:33 مساءً
العاصمة الإيطالية روما

العاصمة الإيطالية روما

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أفادت وسائل إعلام إيطالية الأحد بمقتل ثلاث نساء عندما أخرج رجل مسدسه وفتح النار خلال اجتماع للمقيمين في بناية سكنية في روما.

وذكرت تقارير أولية أن السلطات ألقت القبض على المسلح، بعد إطلاق النار الذي وقع في حانة بحي فيدين بالمدينة حيث عقد الاجتماع.

كما وافادت التقاير الإعلامية أن السلطات اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 57 عاما بعد إطلاق النار الذي وقع في حانة بحي فيدين بالمدينة حيث عقد الاجتماع.

ونقلت وكالة (أنسا) الإيطالية للأنباء عن شاهد قوله “دخل إلى الغرفة وأغلق الباب وصاح “سأقتلكم جميعا” ثم بدأ في إطلاق النار”.

وأضافت التقارير أن أربعة آخرين أصيبوا بجروح في الحادث من بينهم واحد على الأقل يعاني من إصابات خطيرة.

وأفاد شاهد آخر لراي نيوز بأن المشتبه به رجل من المنطقة كان لديه عدة خلافات مع السكان.

    المصدر :
  • رويترز

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