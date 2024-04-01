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بأكثر من 7%.. ارتفاع واردات الهند من النفط الروسي خلال مارس

منذ 8 دقائق
علما الهند وروسيا

علما الهند وروسيا

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أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن (إل.إس.إي.جي) وشركة كبلر للمعلومات أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت بأكثر من سبعة بالمئة في مارس\آذار مقارنة بشهر فبراير\شباط إذ تسعى شركات التكرير لاقتناص النفط الرخيص.

وتستهلك المصافي في الهند النفط الروسي منذ توقف الغرب عن شراءه من موسكو وفرض عقوبات عليها في أعقاب غزوها لأوكرانيا في فبراير\شباط 2022.

وتظهر البيانات أن روسيا ظلت أكبر مورد للنفط إلى الهند تليها العراق والسعودية.

ووفقا للبيانات، قلصت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، مشترياتها الشهرية من السعودية في مارس آذار وزادت مشترياتها من العراق.

ومن المتوقع أن تنخفض واردات الهند من النفط الروسي في الأشهر المقبلة بسبب التحديات التي تفرضها العقوبات. ومن المقرر أن تتلقى البلاد نحو 1.25 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان، أي أقل بنحو تسعة بالمئة عن تدفقات مارس\آذار، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

    المصدر :
  • رويترز

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