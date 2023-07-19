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بأمر من طالبان.. منظمة إغاثيّة كبرى تُعلّق بعض عملياتها في أفغانستان

منذ 9 دقائق
أفغانستان- أرشيفية

أفغانستان- أرشيفية

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أعلنت اللجنة السويدية من أجل أفغانستان، وهي منظمة كبرى للإغاثة الإنسانية، اليوم الأربعاء، أنّها أوقفت بعضًا من عملياتها، بعد صدور أمر من طالبان بوقف الأنشطة السويدية في البلاد.

وقالت إدارة طالبان في الأسبوع الماضي، إنه يتعين توقف جميع الأنشطة السويدية في أفغانستان، ردًا على واقعة حرق نسخة من المصحف في العاصمة ستوكهولم الشهر الماضي، ولكنها لم توضح الجهات التي سيسري عليها الأمر.

وذكرت منظمة الإغاثة في بيان، بعد سعيها لعقد نقاشات مع إدارة طالبان: “عُلقت بعض أنشطة اللجنة السويدية من أجل أفغانستان”.

ويعمل آلاف الأفغان لصالح المنظمة في أنحاء البلاد في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الريفية، بالإضافة إلى معالجة 2.5 مليون مريض في عياداتها الطبية في العام الماضي.

ولم توضح اللجنة عدد العمليات التي تم تعليقها، وقالت إنها تسعى للحصول على موافقات لاستئناف العمليات في أقرب وقت ممكن.

ولم ترد وزارة الاقتصاد التي تديرها طالبان، والتي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية، على طلب للتعليق بعد.

ويواجه قطاع الإغاثة الأفغاني عراقيل تتمثل في مجموعة من القيود من بينها تعيين الإناث في مجال الإغاثة.

ويشير انخفاض حجم الأموال المقدمة لخطة سنوية للإغاثة الإنسانية بقيادة الأمم المتحدة إلى تراجع الدول عن تقديم الدعم المالي.

    المصدر :
  • رويترز

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