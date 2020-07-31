بأول تغريدة منذ خروجه من المستشفى..الملك سلمان يهنئ المسلمين بالعيد

وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، التهنئة للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى، وذلك فى أول تغريدة عبر حسابه على تويتر، بعد خروجه من المستشفى.

وقال العاهل السعودي في تغريدته: “نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير”.

أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية.

كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) July 31, 2020

وكانت وكالة الأنباء السعودية، قد وثقت في وقت سابق، الخميس، لحظة خروج الملك سلمان من المستشفى، في مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الديوان الملكى السعودى أعلن، الخميس، أن الملك سلمان غادر مستشفى الملك فيصل التخصصى بالرياض، بعد أن خضع الملك سلمان لعملية جراحية لاستئصال المرارة في 23 يوليو الجاري، وذلك بعد دخوله للمستشفى فى 20 يوليو.

والجمعة الماضي، خضع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لعملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة.

توجه حجاج بيت الله الحرام، اليوم الجمعة، العاشر من ذي الحجة، الذي يصادف أول أيام عيد الأضحى، إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى بعد نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة.

وقدّمت وزارة الحج والعمرة السعودية لحجاج بيت الله الحرام حصوات رمي الجمرات، بعد تعقيمها وتغليفها من قبل شركات متخصصة، ليبدأ الحجاج برمي جمرة العقبة في منى اليوم.

وكان “المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها” في السعودية قد أوضح في وقت سابق أنه من ضمن البروتوكولات الصحية الخاصة بموسم حج هذا العام تزويد الحجاج بحصى يتم تعقيمها مسبقاً وتغليفها بأكياس مغلقة من قبل الجهة المنظمة.

كما تضمنت البروتوكولات جدولة تفويج الحجاج لمنشأة الجمرات، بحيث لا يكون هناك أكثر من مجموعة من الحجاج تقوم برمي الجمرات في الوقت نفسه في كل دور من أدوار منشأة الجمرات، بما يضمن مسافة متر ونصف إلى مترين على الأقل بين كل شخص والآخر أثناء أداء الشعيرة.