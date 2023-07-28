بإشراف كيم.. كوريا الشماليّة تستعرض قدرات عسكريّة "لم يسبق رؤيتها"

تزامنًا مع ذكرى الهدنة التي أوقفت الحرب بين الكوريتين، أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على عرض عسكري في بلاده ضمّ طائرات بلا طيّار جديدة وصواريخ بالستيّة عابرة للقارّات ذات قدرة نوويّة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسميّة الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن “طائرات استطلاع استراتيجية بلا طيار ومسيّرات هجومية متعددة الأغراض تم تطويرها وإنتاجها حديثًا.. قد حلّقت خلال هذا العرض، من خلال الدوران في السماء فوق ساحة” كيم إيل سونغ.

والخميس، اصطحب الزعيم الكوري الشمالي، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في جولة للاطلاع على أحدث الأسلحة الكورية الشمالية وأكثرها تقدّماً، حيث مرّا من أمام صواريخ باليستية ضخمة عابرة للقارات ومسيّرات عسكرية لم يسبق رؤيتها.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، نظيره رئيس كوريا الشمالية بالذكرى الـ70 لانتهاء الحرب الكورية.

وكتب بوتين في تهنئته للمشاركين في الاجتماع الرسمي المكرس للاحتفال بالذكرى الـ 70 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية 1950-1953: “إن دعم كوريا الشمالية الثابت للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتضامن مع روسيا بشأن القضايا الدولية الرئيسية يؤكد بشكل أكبر مصالحنا المشتركة وتصميمنا على مقاومة سياسة الغرب الجماعي، الذي يمنع إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل على أساس القانون الدولي، وعدم قابلية الأمن للتجزئة، واحترام السيادة والمصالح الوطنية للدول”.

وأشار بوتين في تهنئته إلى مساهمة الجيش السوفييتي الكبيرة بهزيمة العدو في الحرب الكورية.