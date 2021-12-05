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بابا الفاتيكان يصل إلى مخيم المهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية

5 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 5 - ديسمبر - 2021 12:08 مساءً
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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وصل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، الأحد، إلى مخيم المهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية لتسليط الضوء على محنة اللاجئين والدعوة إلى دمجهم في أوروبا، وذلك بعد خمسة أعوام على زيارته الأولى في ذروة أزمة الهجرة.

وكانت في استقبال الحبر الأعظم عائلات وعدد كبير من الأطفال المهاجرين، عندما وصل بعيد الساعة 10,45 (8,45 صباحا بتوقيت غرينتش) إلى هذا المخيم الذي يضمّ نحو 2200 طالب لجوء في ظروف بائسة.

ومن المقرر أن يلتقي فيه مهاجرين وأن يلقي خطابًا ويقيم صلاة التبشير الملائكي.

وهذه هي الرحلة الخامسة والثلاثين للبابا منذ انتخابه عام 2013، حيث كرر دعوته إلى العالم للتنديد بأزمة الهجرة، بعد التوترات بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروس ومأساة بحر المانش التي قضى فيها 27 شخصا.

وكان رئيس أساقفة كاثوليك بحر إيجه جوزف برنتيزيس قد أعلن قبل بدء جولة البابا في قبرص واليونان لوكالة فرانس برس أن الحبر الأعظم يريد “إصدار إعلان إنساني وليس سياسيا. إنه يرغب في توعية المواطنين الأوروبيين بقضية اللاجئين، لأن البحر الأبيض المتوسط مليء بالغرقى”.

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