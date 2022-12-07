الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 7 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بابا الفاتيكان: الحرب بأوكرانيا تشبه العملية النازية في الحرب العالمية الثانية

منذ 30 ثانية
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس (رويترز)

A A A
طباعة المقال

شبّه البابا فرنسيس، الأربعاء، الحرب في أوكرانيا بعملية نازية أودت بحياة زهاء مليوني شخص، أغلبهم من اليهود، في السنوات الأولى للحرب العالمية الثانية.

وفي أثناء حديثه أمام زوار بولنديين في لقائه الأسبوعي العام، أشار بابا الفاتيكان إلى أن الجامعة الكاثوليكية في لوبلين ببولندا أحيت في الآونة الأخيرة ذكرى عملية رينهارد.

ورينهارد هو الاسم الرمزي للخطة السرية الألمانية في جزء من بولندا المحتلة كان يسميه الألمان منطقة “الحكومة العامة” وكان به أراض تقع الآن في أوكرانيا.

وقال فرنسيس “أرجو أن تحيي ذكرى هذه الواقعة المروعة مقاصد وأعمال السلام في الجميع”، وذكر العملية على وجه التحديد، قائلا إنها كانت واحدة من عمليات “الإبادة”.

ثم خرج عن نص كلمته بعد ذلك مضيفا “ويكرر التاريخ نفسه. نرى الآن ما يحدث في أوكرانيا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أثار الدمار في أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الأمم المتحدة: روسيا قتلت مئات المدنيين في الأيام الأولى لغزو أوكرانيا
الشرطة الإيطالية
إيطاليا تعتقل ضابطا ألمانيا على صلة بمؤامرة لليمين المتطرف
علم طالبان
أفغانستان.. أول حالة إعدام علني منذ سيطرة طالبان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جبران باسيل
الطشناك لباسيل... "كش ملك"
جبران باسيل
"حزب الله" رفع البطاقة الصفراء في وجه التمرد الباسيلي
عناصر من الشرطة الألمانية
عملية أمنية ضخمة في ألمانيا تنقذ البلاد من مخطط دموي!