بابا الفاتيكان: الحرب بأوكرانيا تشبه العملية النازية في الحرب العالمية الثانية

شبّه البابا فرنسيس، الأربعاء، الحرب في أوكرانيا بعملية نازية أودت بحياة زهاء مليوني شخص، أغلبهم من اليهود، في السنوات الأولى للحرب العالمية الثانية.

وفي أثناء حديثه أمام زوار بولنديين في لقائه الأسبوعي العام، أشار بابا الفاتيكان إلى أن الجامعة الكاثوليكية في لوبلين ببولندا أحيت في الآونة الأخيرة ذكرى عملية رينهارد.

ورينهارد هو الاسم الرمزي للخطة السرية الألمانية في جزء من بولندا المحتلة كان يسميه الألمان منطقة “الحكومة العامة” وكان به أراض تقع الآن في أوكرانيا.

وقال فرنسيس “أرجو أن تحيي ذكرى هذه الواقعة المروعة مقاصد وأعمال السلام في الجميع”، وذكر العملية على وجه التحديد، قائلا إنها كانت واحدة من عمليات “الإبادة”.

ثم خرج عن نص كلمته بعد ذلك مضيفا “ويكرر التاريخ نفسه. نرى الآن ما يحدث في أوكرانيا”.