بابا الفاتيكان "المتوعك صحيا" يلقي عظته الأسبوعية من مقر إقامته

أعلن الفاتيكان في بيان أن البابا فرنسيس المتوعك صحيا سيؤدي الصلاة ويلقي عظته الأسبوعية اليوم الأحد، من الكنيسة الصغيرة في مقر إقامته بالفاتيكان بدلا من الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس كما هو معتاد.

وتوجه البابا للمستشفى في روما أمس السبت لإجراء فحص قال الفاتيكان إنه أسفر عن استبعاد وجود مضاعفات في الرئة بعد إصابته بالإنفلونزا مما أجبره على إلغاء ارتباطاته.

وقال الفاتيكان اليوم الأحد، إن البابا سيوجه رسالته المعتادة في منتصف النهار من الكنيسة في مقر إقامته لتجنب الخروج في الرحلة القصيرة إلى القصر الرسولي. وكان الجو باردا في روما صباح اليوم الأحد بشكل أكثر من المعتاد في نهاية شهر نوفمبر تشرين الثاني.

وقال الفاتيكان إن الرسالة ستبث على شاشات عملاقة للحشود المتجمعة في ساحة القديس بطرس، وكذلك على قنوات التلفزيون والإنترنت المعتادة، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول حالة البابا البالغ من العمر 86 عاما.

ولا يزال السفر إلى دبي يوم الجمعة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ مدرجا بجدول مواعيد البابا.

ولم يقرأ فرنسيس خطابا معدا لاجتماع مع حاخامات أوروبيين هذا الشهر بسبب إصابته بنزلة برد، لكنه بدا بصحة جيدة خلال اجتماع مع الأطفال بعد ساعات.

وفي يونيو حزيران خضع البابا لعملية جراحية لفتق في البطن، وقضى تسعة أيام في المستشفى. ويبدو أنه تعافى تماما من تلك العملية.