الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 29 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بابا الفاتيكان: لست على ما يرام

منذ 9 دقائق
بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان

A A A
طباعة المقال

بدا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان متعبا وتحدث قليلا في مناسبة عامة الأربعاء بعد يوم من إلغاء زيارة كانت مقررة إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28).

وقال البابا فرنسيس (86 عاما) في لقائه الأسبوعي العام داخل قاعة بولس الرابع في الفاتيكان “الإخوة والأخوات الأعزاء، صباح الخير ومرحبا بكم”.

وذكر أن مساعدا له سيقرأ كلمته “لأنني لست على ما يرام بسبب هذه الأنفلونزا وصوتي ليس لطيفا”.

وقال الفاتيكان أمس الثلاثاء 28\11\2023 إن البابا لن يقوم بزيارته المزمعة إلى دبي والتي كانت ستستغرق ثلاثة أيام ابتداء من يوم الجمعة، وذلك بناء على توصيات الأطباء.

وجاء في بيان “لقد تحسنت الصورة السريرية العامة، لكن الأطباء طلبوا من البابا عدم القيام بالرحلة التي كانت مقررة في الأيام القليلة المقبلة إلى دبي بمناسبة مؤتمر كوب28”.

ووصل فرنسيس، الذي يعاني من صعوبة في المشي بسبب مشاكل في الركبة ويستخدم أحيانا كرسيا متحركا، إلى اللقاء الأسبوعي الأربعاء متكئا على عصا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شعار المخابرات الأمريكية CIA
غزة تحت النار
الحرب على غزة تشتت إدارة بايدن.. مسؤولة كبيرة في "CIA" تنشر صورة تثير غضب الإسرائيليين!
من المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة
غزة تحت النار
فيديو صادم.. جثث أطفال متحللة في مستشفى النصر
دميترو كوليبا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزير الخارجية الأوكراني: الاتحاد الأوروبي سلم كييف نحو 300 ألف قذيفة حتى الآن

الأكثر قراءة

يحيى السنوار
غزة تحت النار
ماذا قال يحيى السنوار بالعبرية لمحتجزين إسرائيليين في غزة ؟
جو بايدن
غزة تحت النار
بايدن: هذا ما تريده حماس.. ولا يمكننا فعل ذلك!
جنود من الجيش الإسرائيلي
"فرقة تتمرد".. بلبلة غير مسبوقة داخل الجيش الإسرائيلي!