بابا الفاتيكان: لست على ما يرام

بدا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان متعبا وتحدث قليلا في مناسبة عامة الأربعاء بعد يوم من إلغاء زيارة كانت مقررة إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28).

وقال البابا فرنسيس (86 عاما) في لقائه الأسبوعي العام داخل قاعة بولس الرابع في الفاتيكان “الإخوة والأخوات الأعزاء، صباح الخير ومرحبا بكم”.

وذكر أن مساعدا له سيقرأ كلمته “لأنني لست على ما يرام بسبب هذه الأنفلونزا وصوتي ليس لطيفا”.

وقال الفاتيكان أمس الثلاثاء 28\11\2023 إن البابا لن يقوم بزيارته المزمعة إلى دبي والتي كانت ستستغرق ثلاثة أيام ابتداء من يوم الجمعة، وذلك بناء على توصيات الأطباء.

وجاء في بيان “لقد تحسنت الصورة السريرية العامة، لكن الأطباء طلبوا من البابا عدم القيام بالرحلة التي كانت مقررة في الأيام القليلة المقبلة إلى دبي بمناسبة مؤتمر كوب28”.

ووصل فرنسيس، الذي يعاني من صعوبة في المشي بسبب مشاكل في الركبة ويستخدم أحيانا كرسيا متحركا، إلى اللقاء الأسبوعي الأربعاء متكئا على عصا.