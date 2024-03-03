بابا الفاتيكان يدعو إلى إنهاء الصراع في غزة

دعا بابا الفاتيكان اليوم الأحد 3 مارس/آذار 2024، إلى إنهاء الصراع في غزة، بينما بدت عليه علامات التعافي بعد إصابته بالتهاب الشعب الهوائية.

وفوض البابا فرنسيس (87 عاما) أمس السبت أحد مساعديه لإلقاء كلمة نيابة عنه خلال مراسم، وزار مستشفى في روما لفترة وجيزة يوم الأربعاء بعد أن تخلف عن ارتباطات في المقابلة العامة الأسبوعية قائلا إنه يعاني من “برد بسيط”.

وقال البابا فرنسيس متحدثا بنفسه بصوت واضح عقب صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان “أحمل يوميا في قلبي، ألم السكان في فلسطين وإسرائيل، بسبب الأعمال العدائية القائمة. إن آلاف القتلى والجرحى والنازحين والدمار الهائل جميع هذه الأمور تسبب الألم”.

وأضاف “هذا الأمر يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصغار والعزل، الذين يرون مستقبلهم معرضا للخطر. أسأل نفسي هل نعتقد حقا أننا نستطيع بناء عالم أفضل بهذه الطريقة، هل نعتقد حقا أننا نستطيع أن نحقق السلام؟ كفى من فضلكم! لنقل جميعا كفى، من فضلكم! توقّفوا!”.

كما قال بابا الفاتيكان “أشجع على مواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة، ولكي يتم إطلاق سراح الرهائن على الفور وإعادتهم إلى أحبائهم الذين ينتظرونهم بفارغ الصبر، ويتمكن السكان المدنيون من الوصول الآمن إلى المساعدات الإنسانية الضرورية والملحّة”.

وتعرض البابا فرنسيس لعدد من المشكلات الصحية في الأشهر القليلة الماضية.

واضطر في ديسمبر كانون الأول لإلغاء رحلة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي بسبب أعراض إنفلونزا والتهاب في الرئة.

وفي يناير كانون الثاني، لم يتمكن من إكمال كلمة له بسبب إصابته “بالتهاب الشعب الهوائية”.