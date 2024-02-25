بابا الفاتيكان يدعو إلى حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا

دعا بابا الفاتيكان، اليوم الأحد 25 فبراير/شباط 2024، إلى التوصل لحل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا يفضي إلى سلام عادل ودائم غداة الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي الشامل.

وقال البابا فرنسيس في رسالته الأسبوعية “الكثير من الضحايا والجرحى والدمار والألم والدموع في فترة باتت طويلة للغاية ولا تلوح نهايتها في الأفق. إنها حرب لا تسبب دمار تلك المنطقة فحسب، بل تطلق العنان أيضا لدوامات عالمية من الكراهية والخوف”.

وأضاف “أدعو إلى العثور على هذا القدر الضئيل من الإنسانية من أجل تهيئة الظروف لإيجاد حل دبلوماسي يفضي إلى سلام عادل ودائم”.

وتعهد قادة دول مجموعة السبع الكبرى أمس بمساندة أوكرانيا التي أنهكتها الحرب، وزار زعماء غربيون كييف لإبداء التضامن في الذكرى الثانية للغزو الروسي.

وعلى صعيد آخر، عبر البابا عن قلقه إزاء تصاعد وتيرة العنف في شرق جمهورية الكونجو الديموقراطية.

وزادت الأسبوع الماضي حدة الاشتباكات العنيفة بين جيش جمهورية الكونجو الديمقراطية ومتمردي حركة 23 مارس بقيادة قبيلة التوتسي المدعومين من رواندا في شرق الكونجو مما أسفر عن مقتل العشرات وتشريد مئات الآلاف.

وقال البابا “أنضم إلى الأساقفة في دعوتهم للصلاة من أجل السلام آملين في توقف الاشتباكات والسعي لإطلاق حوار حقيقي وبناء”.

وكرر بابا الفاتيكان دعواته من أجل إسرائيل والفلسطينيين و”العديد من الشعوب التي مزقتها الحروب”.