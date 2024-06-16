بابا الفاتيكان يدعو لحماية المدنيين ووقف الهجمات في شرق الكونغو

دعا بابا الفاتيكان اليوم الأحد إلى إنهاء العنف وإزهاق أرواح المدنيين في إقليم شمال كيفو الذي تمزقه الصراعات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقُتل سبعة أشخاص على الأقل هناك يومي الجمعة والسبت بعدما خرج الناس إلى الشوارع احتجاجا على تزايد الهجمات المميتة لمن يُشتبه في أنهم متمردون إسلاميون متشددون.

وقال البابا فرنسيس للجموع في ساحة القديس بطرس “تتواتر الأنباء المؤلمة عن هجمات ومذابح في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية”.

وأضاف خلال عظته الأسبوعية “أناشد السلطات المحلية والمجتمع الدولي فعل كل ما هو ممكن لوقف العنف وحماية أرواح المدنيين”.

وعبر بابا الفاتيكان عن أساه على “المسيحيين الكثيرين” القتلى في الصراع وقال “إنهم شهداء”.

وجدد البابا فرنسيس أيضا دعواته من أجل إحلال السلام في أوكرانيا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية والسودان وميانمار “وفي أي مكان يعاني فيه الناس من الحرب”.