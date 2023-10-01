بابا الفاتيكان يدعو لوضع حد للأزمة الإنسانية في ناجورنو قرة باغ

حث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان (الأحد 1-1-2023) أذربيجان وأرمينيا على إجراء محادثات لاستعادة السلام في ناجورنو قرة باغ، مضيفا أن المنطقة تعاني من أزمة إنسانية.

وأضاف خلال قداس، الأحد “تابعت الوضع المأساوي للنازحين من ناجورنو قرة باغ خلال الأيام الماضية وأجدد دعوتي للحوار بين أذربيجان وأرمينيا على أمل أن تؤدي المحادثات بين الطرفين … إلى اتفاق دائم يضع حدا للأزمة الإنسانية”.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، إن ما يزيد عن 100 ألف لاجئ وصلوا إلى أرمينيا من ناغورنو قرة باغ.

وقال، فيليبو جراندي، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “الكثير جياع ومتعبون وفي حاجة إلى المساعدة الفورية”.

وأضاف “تكثف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من شركاء الجهود الإنسانية الدعم للسلطات الأرمينية، لكن المساعدة الدولية مطلوبة بصورة عاجلة للغاية”.

وأتى النزوح الجماعي للأرمن من قره باغ بعد الإعلان عن حل الجمهورية الانفصالية المعلنة من جانب واحد، وعلى رغم دعوات أذربيجان لهم للبقاء.

وكتب أرتاك بلغاريان، الوسيط السابق لحقوق المدنيين في قره باغ، على منصة إكس: لم يبق سوى بضع مئات من الموظفين في القطاع العام والعاملين في مجال الاسعاف والمتطوعين وأشخاص معوقين، وهم يستعدون بدورهم للمغادرة، مؤكدا أن هذه المعلومات “غير رسمية”.