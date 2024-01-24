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بابا الفاتيكان يدعو لوقف كافة الحروب

منذ 34 دقيقة
بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان

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أطلق البابا فرنسيس مناشدة جديدة لوقف كافة الحروب مستحضرا أهوال القتل الجماعي لليهود وغيرهم من ضحايا النازيين قبل حلول ذكرى المحرقة النازية (الهولوكوست) يوم السبت القادم.

وقال في كلمته خلال اللقاء الأسبوعي اليوم الأربعاء إن “ذكرى وإدانة تلك الإبادة المروعة لملايين الأشخاص… قد تساعد الجميع على عدم نسيان أن العنف والكراهية لا يمكن أبدا تبريرهما بأي منطق”.

وأضاف “دعونا نصلي دائما من أجل السلام وإنهاء الصراعات ووقف استخدام الأسلحة وإغاثة الشعوب المنهكة”.

وتحدث فرنسيس عن الصراع المستمر بين إسرائيل وفلسطين وقصف المدنيين في “أوكرانيا الشهيدة”.

وكرر تأكيده على أن “الحرب دائما عبارة عن هزيمة.. لا يربح فيها إلا صناع الأسلحة إذا جاز التعبير”.

    المصدر :
  • رويترز

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